Un uomo di 78 anni è morto nell’incendio divampato questa mattina in un’abitazione in vicolo Duomo, davanti alla Cattedrale di Como. La vittima aveva trovato rifugio all’interno delle scale del palazzo e avrebbe perso la vita per il fumo e le fiamme. Salvata dai vigili del fuoco una donna di 74 anni che abita nell’edificio nel quale è scoppiato il rogo.

L’allarme e i soccorsi

Attorno alle 8.30 di questa mattina, vedendo il fumo e le fiamme, alcuni passanti e residenti hanno dato l’allarme. In piazza Duomo sono arrivati in forze i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso, gli agenti della polizia locale, polizia e carabinieri. Per l’anziano non c’è stato purtroppo nulla da fare. La vittima sarebbe un senzatetto francese di 78 anni che da tempo era una presenza fissa in città.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni dormiva nelle scale della palazzina, in un locale che sembra fosse utilizzato come magazzino dai gestori di un negozio e nel quale erano accatastati scatoloni ma anche altro materiale, in particolare polistirolo e pneumatici. L’anziano potrebbe aver acceso una candela o comunque un piccolo fuoco. Questo potrebbe aver innescato l’incendio, anche se sono ancora in corso gli accertamenti sulla causa del rogo. Il fumo e le fiamme avrebbero causato la morte del 78enne, che probabilmente non è risuscito a uscire dal locale per mettersi in salvo.

Portata fuori casa dai vigili del fuoco invece una donna di 74 anni residente in un appartamento della palazzina in cui è scoppiato l’incendio. La donna non si era resa conto del rogo ed è stata chiamata e portata fuori casa dai pompieri. Temporaneamente evacuati anche appartamenti e negozi circostanti. Piazza Duomo è stata transennata e nell’area circostante è stata interrotta la corrente per alcune ore, anche per verificare che non ci fossero problemi nella vicina cabina elettrica.

L’indagine

Il sostituto procuratore Antonia Pavan ha effettuato un sopralluogo in vicolo Duomo. Nelle prossime ore affiderà l’incarico per effettuare l’autopsia sul corpo della vittima. Gli esami serviranno anche per confermare l’identità dell’uomo e accertare che davvero si tratti del senzatetto francese. Le indagini sono affidate agli agenti della squadra mobile della questura di Como e sono già intervenuti anche gli esperti della scientifica. Lo stabile e stato sequestrato e domani interverrà il nucleo regionale dei vigili del fuoco specializzato per i rilievi necessari per chiarire la causa dell’incendio.