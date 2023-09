I noti lavori sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. Un incidente in via Oltrecolle nel primo pomeriggio, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. Il turno infrasettimanale di campionato con una partita di cartello al Sinigaglia.

Un mix di elementi che ancora una volta si è tradotto in una giornata di ordinario caos per la viabilità. Traffico in tilt e lunghe code hanno accompagnato gli automobilisti per gran parte del pomeriggio, con un picco dopo l’incidente, poco prima delle 14 e poi di nuovo nell’orario di punta, dalle 17, per la concomitanza tra il rientro a casa dopo il lavoro e l’approssimarsi della partita in programma in serata allo stadio di Como.

In via Oltrecolle, poco prima delle 14, per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate una moto e un’auto. Nell’impatto è rimasto ferito un 18enne. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Per i rilievi e i soccorsi è stato temporaneamente istituito il senso unico alternato, regolato dagli agenti della polizia locale di Como.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità già fragilissima della città di Como. Il traffico, abitualmente congestionato per i lavori sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso e il restringimento della carreggiata, si è paralizzato. Lunghe code non solo nella zona di via Oltrecolle, ma in gran parte del capoluogo lariano.

Una situazione che si è protratta per buona parte del pomeriggio. Il tempo di una breve tregua e un graduale ritorno alla normalità e la viabilità è nuovamente andata in tilt. All’ordinario caos nell’orario di punta si sono sommati i provvedimenti viabilistici legati alla partita casalinga del Como al Sinigaglia contro la Sampdoria. Area stadio off limits e chiusure per il passaggio dei tifosi hanno contribuito a bloccare le principali arterie della città. Agli automobilisti non è rimasto altro da fare che rassegnarsi a sopportare l’ennesimo viaggio a passo d’uomo, in coda per attraversare o raggiungere la città.