(ANSA) – ROMA, 30 SET – "Multato il proprietario di un’auto il cui cane era al volante". La notizia, a dir poco inverosimile, è stata diffusa dai media slovacchi e ha letteralmente fatto il giro del mondo. A rivelarne i dettagli è per esempio la Bbc, che pubblica un frame dell’immagine dell’autovelox diffusa su Facebook dalla polizia slovacca: mostra un cane "sorridente", tiene a precisare l’emittente britannica, quindi con la bocca aperta, seduto al posto di guida di un’auto Skoda. Il proprietario del mezzo si è giustificato sostenendo che il suo animale domestico, un cane da caccia di colore marrone, gli è improvvisamente saltato in grembo e dunque nella foto sembra aver preso il suo posto alla guida del mezzo. Una versione che però non ha convinto gli agenti del villaggio di Sterusy, a nord-est della capitale slovacca Bratislava, secondo i quali le riprese mostrano che non ci sarebbe stato alcun movimento improvviso all’interno dell’auto. Il media britannico sottolinea che al momento non è chiaro se la multa sia stata comminata per eccesso di velocità o per non aver assicurato l’animale in un veicolo in movimento. Di certo – scrive ancora la Bbc – c’è il fatto che la polizia ha lanciato un appello agli automobilisti affinché proteggano i loro animali domestici durante la guida. "Anche un piccolo animale può mettere in pericolo la vita e la salute durante la guida", hanno avvertito le forze dell’ordine. (ANSA).