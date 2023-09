Risolvere i disagi degli utenti con interventi sul fronte della manutenzione dei mezzi e della gestione delle prenotazioni oltre che su quello della comunicazione con avvisi ed eventuali variazioni più puntuali. Rispondere alle esigenze di chi vive in Alto Lago e si dice penalizzato per quanto riguarda corse e orari. E poi ancora un ordine di servizio per limitare l’imbarco delle valigie e la promessa di un miglioramento in materia di pulizia dei mezzi. Sono i punti salienti su cui la Navigazione Lago di Como ha risposto ieri sera a Lenno durante un faccia a faccia con i pendolari. Persone che quotidianamente si spostano con aliscafi e battelli per raggiungere lavoro e scuola e sono ormai esasperate dai disservizi. Disservizi in parte legati agli importanti flussi turistici, ma ritardi e cancellazioni sono riconducibili anche al maltempo di luglio.

Ieri sera l’incontro a Lenno

All’incontro con gli utenti erano presenti il direttore d’esercizio e il vicedirettore nonché direttore dell’area amministrativa rispettivamente Nicola Oteri e Roberto Turchetti, mentre il direttore generale, Donato Liguori, era collegato in videoconferenza. Con loro esponenti politici del lago e il parlamentare comasco della Lega, Eugenio Zoffili, che ha spiegato come il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, fosse a conoscenza della riunione. Tutti hanno messo sul tavolo l’impegno – ciascuno per la propria competenza – a migliorare il servizio e la disponibilità a incontrarsi a breve nuovamente per fare il punto della situazione. La serata è iniziata con un video dei pendolari in cui sono stati messi in evidenza i disagi tra le file di turisti e le valigie, la scomodità dei viaggi, le cancellazioni, i ritardi e l’igiene poco curata. Per soffermarsi poi sul nuovo sistema di prenotazione. Una modalità da poco in vigore che permette, a chiunque abbia un abbonamento mensile o annuale, di prenotare il posto sulle corse dei mezzi rapidi che però ha mostrato dei limiti proprio nei giorni scorsi.

Carenza di personale e parco mezzi

La Navigazione non si è sottratta alle critiche e ha ammesso le difficoltà sottolineando anche il problema della carenza di personale. Per quanto riguarda il parco mezzi, già per fine ottobre dovrebbe aggiungersi un’unità in arrivo dal Lago Maggiore. Inoltre sono in corso dialoghi con Asf Autolinee per discutere di un abbonamento integrato bus +servizio rapido navigazione senza costi aggiuntivi.