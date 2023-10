Cantieri e traffico. Fine settimana in coda sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Il binomio lavori e code non cambia neppure nel weekend. Forti rallentamenti si sono verificati dalle prime ore della mattina fino al pomeriggio sull’autostrada A9.

In particolare il sito di Autostrade per l’Italia segnalava traffico tra Lago di Como e Como Centro e ancora coda di un chilometro tra Como Centro e Como Monte Olimpino.

La causa è la stessa: il cantiere nella galleria di San Fermo – ripartito a metà mese – con il conseguente restringimento della carreggiata che sta creando disagi fin dalle prime ore del mattino.

Sono molti, infatti, gli automobilisti che cercano di bypassare il cantiere andando a incolonnarsi lungo le principali direttrici cittadine. Stesse scene accadute nella giornata di ieri, sabato, dove si registravano due chilometri di coda tra Fino Mornasco e Como – Monte Olimpino per lavori. Ma non è andata granché meglio a chi viaggiava in direzione opposta con mezzi incolonnati tra Chiasso e Como Centro. Sempre sabato, in mattinata, si sono verificati rallentamenti lungo le vie Napoleona, Grandi e Borgo Vico per rendersene conto. E ancora la via Per Cernobbio in direzione del comune che ospita in questi giorni la rassegna Orticolario che attira numerosi visitatori.

Una situazione complicata alla quale si aggiungono i rallentamenti – in alcuni momenti della giornata – sulla Statale Regina dove non sono più in vigore le limitazioni per bus turistici e mezzi pesanti sospese dopo la decisione del Tar. Ieri ad esempio due autobus in direzione Como si sono incastrati in una delle strettoie. La situazione si è sbloccata in una ventina di minuti.

I problemi sul fronte del traffico saranno al centro anche di una riunione in programma il prossimo 4 ottobre nella sede della Provincia di Como, Il prefetto ha riunito attorno al tavolo Anas per valutare l’impatto del cantiere della Tremezzina sulla Regina e Società autostrade per avere un cronoprogramma scandito da qui a fine lavori.