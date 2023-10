Prezioso pari per il Como allo stadio San Nicola contro il Bari. La gara è terminata 1-1. Tutte le reti nel secondo tempo. Pugliesi in vantaggio con Davide Diaw al 64′ e pareggio lariano dopo 2′ con il capitano Alessandro Bellemo. Bella reazione dei lariani, che erano in 10 dal 50′ per l’espulsione di Ben Lhassine Kone, che ha lasciato anzitempo il campo per doppia ammonizione. L’ivoriano salterà dunque la prossima gara, domenica 8 ottobre in casa con la Cremonese.

Il Como rimane nel folto gruppo di testa, anche se dal secondo posto è passato al quinto. Gli azzurri sono stati infatti superati da Palermo, Venezia e Catanzaro. Il Palermo ha battuto per 2-1 il SudTirol, il Venezia si è imposto per 3-1 a Modena, il Catanzaro ha espugnato Marassi (2-1 contro la Sampdoria). In testa rimane il Parma. Nuovo stop per il Lecco, battuto per 2-1 a Cittadella. Blucelesti fanalino di coda con soltanto un punto.

Il calendario del Como

Como-Cremonese Domenica 8 ottobre ore 16.15

Parma-Como Venerdì 20 ottobre ore 20.30

Como-Catanzaro Sabato 28 ottobre ore 14

Pisa-Como Sabato 4 novembre ore 14

Ascoli-Como Sabato 11 novembre ore 14

Como-FeralpiSalò Sabato 25 novembre ore 14

Como-Lecco (recupero) Martedì 28 novembre ore 18.15

SudTirol-Como Domenica 3 dicembre ore 16.15

Como-Modena Domenica 10 dicembre ore 16.15

Brescia-Como Sabato 16 dicembre ore 14

Como-Palermo Sabato 23 dicembre ore 14

Cosenza-Como Martedì 26 dicembre ore 15