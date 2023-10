Villa Erba a Cernobbio ospita da domani “ComoLake 2023 – Next Generation Innovations”, la Expo Conference sui temi dell’innovazione digitale. L’evento proseguirà fino a sabato 7 ottobre ed è organizzato con il patrocinio del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Espansione Tv sarà la televisione ufficiale di ComoLake, che verrà interamente coperto con dirette, interviste, approfondimenti.

Le dirette inizieranno con l’edizione di Etg+Today di domani, che prevede i collegamenti in esterna proprio da Villa Erba per intercettare gli interlocutori presenti durante la mattinata. Saranno cinque le tematiche affrontate nei tre giorni di lavori: telecomunicazioni, reti e servizi, intelligenza artificiale e metaverso, energia e sostenibilità, mobilità e trasporti, pubbliche amministrazioni. Grandi temi che verranno coniugati con i quadri normativi nazionali ed europei, la ricerca, le tecnologie, le applicazioni e gli sviluppi previsti per i prossimi anni. Oltre alla presenza già confermata di una decina di componenti del governo italiano, è previsto l’intervento di esponenti politici di altre nazioni, ambasciatori, docenti universitari, altissimi dirigenti della commissione europea.

Un’occasione di incontro e confronto, dunque, tra istituzioni, imprese e università, nata per indirizzare le politiche digitali dei prossimi anni e la crescita economica, guidata dagli investimenti con i fondi del Pnrr.

La sessione in programma domani pomeriggio, su intelligenza artificiale e metaverso, aperta dall’intervento del ministro della Salute Orazio Schillaci, sarà interamente trasmessa in diretta da Etv a partire dalle 14.15.

E sempre in diretta, i telespettatori potranno assistere allo spettacolo “eVolution dance theater”, proposto nell’ambito di ComoLake venerdì alle 20.40 al Teatro Sociale di Como.