Due arresti, tre denunce e 8.000 euro di refurtiva recuperati. E’ il bilancio dei controlli dei carabinieri della compagnia di Cantù nei centri commerciali e nei. Una donna di 35 anni e un 21enne stranieri e senza fissa dimora sono stati arrestati ieri per furto aggravato in concorso dai militari di Fino Mornasco. Avevano superato le casse senza pagare la merce – valore mille euro – che avevano nascosto nello zaino e nella borsa. Oggi il direttissimo in tribunale, arresto convalidato.

Altre due donne di 22 e 25 anni senza fissa dimora e già note alle forze dell’ordine sono state denunciate sempre per furto aggravato dai carabinieri di Lurate Caccivio a conclusione di un’articolata indagine su colpi tentati e riusciti. Le due, entrambe straniere, sarebbero responsabili di furti di profumi per 7.000 euro, tra marzo e aprile di quest’anno, commessi in dieci sedi diverse, tra Piemonte e Lombardia, della stessa catena di centri commerciali.



Infine i militari di Cermenate hanno denunciato per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere un 63enne che, intorno alle 12 di oggi, nel parcheggio di un noto centro commerciale, avrebbe minacciato con un coltello un 41enne dopo un diverbio per futili motivi legati alla circolazione stradale.