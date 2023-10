“Le aziende italiane non si preparano agli incidenti di cybersecurity. Persino tra quelle che ammettono di essere state attaccate meno di due anni fa, più del 60% tralascia di attivarsi”.Così Mauro Cicognini, Membro del Comitato Scientifico di CLUSIT (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) che parteciperà al workshop “CYBER SECURITY: GUIDA PRATICA PER LA TUA ORGANIZZAZIONE” promosso da RETI S.p.A. (System Integration) e C.NEXT S.p.A. (sistema di poli di innovazione sul territorio nazionale). L’incontro si terrà giovedì 19 ottobre a ComoNExT – Innovation Hub a Lomazzo alle ore 14.30.

“Attenzione: la criminalità non è democratica, anzi approfitta molto volentieri delle vittime che si lasciano colpire di nuovo”, sottolinea Cicognini, a sostegno dell’importanza del dato sulla cybersecurity in Italia.

Si parla molto di sicurezza informatica, infatti, ma raramente si arriva a identificare il lato pratico del problema per mettere al riparo i propri dati. Eppure la ricezione di e-mail false che somigliano a e-mail provenienti da fonti affidabili, software dannosi progettati per estorcere dati e informazioni, piuttosto che social engineering, sono esempi di attacchi cyber, dai quali non è più solo opzionale difendersi, ma diventa necessario per la salvaguardia del proprio business.

Ma è possibile respingere i cyber attacchi? Le imprese italiane sono preparate agli incidenti digitali? Come si possono mettere in sicurezza le postazioni informatiche? Cos’è la Cyber security divergente?

Domande che troveranno risposta nel corso dell’evento del 19 ottobre. Tra gli obiettivi del workshop: fare divulgazione, supportare la conoscenza dei rischi legati ai cyber attacchi e fornire soluzioni possibili.

“Il tema della cybersecurity è direttamente connesso allo sviluppo dell’innovazione e alla digitalizzazione delle imprese, necessari per rimanere nel mercato” ha precisato Stefano Soliano, Amministratore Delegato di C.NEXT S.p.A. “Cybersecurity, cioè sicurezza di rete, significa protezione dei dati e delle informazioni aziendali, per salvaguardarne il know-how e l’operatività. C.NEXT vuole dare il proprio contributo per supportare la divulgazione e ampliare la conoscenza su questi temi” ha aggiunto Soliano sottolineando: “L’affiancamento con Reti e con CLUSIT ci dà la certezza di poter affrontare il tema da più punti di vista e con competenza”.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi qui.