La Pallacanestro Cantù ritrova la vittoria sul parquet di Latina. I brianzoli indirizzano da subito la partita, grazie ad un primo tempo che consente alla squadra di coach Devis Cagnardi di gestire senza affanno la seconda metà di gara sino alla sirena finale. Il risultato al termine del match è di 70-81 per gli ospiti.

Dopo la vittoria di Cantù a Latina è soddisfatto il tecnico brianzolo.

L’analisi di coach Cagnardi

“È stata una partita importante per noi, può sembrare presto per dire una cosa del genere ma sappiamo il momento che stiamo passando, non per la sconfitta con Treviglio, ma perché è una fase di assestamento per la squadra. – ha detto Cagnardi – Devo ringraziare i miei giocatori perché avevamo Cesana out, Bucarelli dopo Treviglio non aveva mai messo piede in campo in allenamento per un problema alla schiena e Berdini che oggi ha avuto un attacco influenzale e non era al meglio. La squadra – chiarisce – si è espressa molto bene in quelle che erano le cose che stavamo cercando, volevamo dare una risposta a noi stessi”.

“I ragazzi si sono impegnati al massimo, difensivamente abbiamo fatto grossi passi in avanti e abbiamo saputo spingere in contropiede e, rispetto al recente passato, siamo riusciti a condividere meglio la palla” aggiunge il tecnico. “È chiaro che poi avendo giocato sabato e dovendo giocare lunedì abbiamo dovuto amministrare i minutaggi

I nostri ragazzi più giovani su cui abbiamo investito e lavoriamo non hanno in questo momento questo tipo di livello, la squadra avversaria a quel punto ha provato a spingere per rendere meno pesante la sconfitta e nell’ultimo quarto abbiamo fatto parecchia fatica, ma era necessario dare respiro ai ragazzi” conclude l’allenatore che infine sottolinea: “Da questa partita vogliamo trarre fiducia e indicazioni positive, adesso abbiamo bisogno di riposare e provare a recuperare gli acciaccati prima della prima vera partita in casa nel nostro palazzo.”

Si torna sul parquet lunedì 16 ottobre alle 20.30 a Desio contro Roma.