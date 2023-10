Accordo raggiunto tra sindacati e Asf Autolinee per i turni degli autisti. Questo non vuole dire aver risolto tutti i problemi per i dipendenti e per l’utenza ancora alle prese con corse saltate e disservizi, ma quantomeno si è trovato un punto di incontro tra le parti. Il 19 settembre scorso la questione era finita davanti al prefetto di Como. Dopo quasi un mese le prime soluzioni.

“Attraverso la contrattazione abbiamo ottenuto di tornare alla media turni dello scorso anno con eventuali turni in più che diventano straordinari non obbligatori – spiega Roberto Ferrara segretario della Filt Cgil di Como – ovviamente su questo tema i lavoratori sono responsabilizzati e ben conoscono la necessità di garantire il trasporto pubblico, ma il lavoro viene distribuito diversamente rispetto all’inizio di settembre e i nastri orari non sono più saturi”.

La trattativa – che ha visto al tavolo anche Cisl e Uil – ha portato anche ad “un’equa distribuzione delle domeniche di riposo per quanto riguarda la rete urbana” ha aggiunto il sindacalista. Inoltre trovato l’accordo sul funzionamento della commissione turni. appositamente creata per risolvere la situazione. che continuerà a vigilare e alla quale entro fine mese potranno fare riferimento altri depositi in caso di modifiche particolari.

“Lo consideriamo un buon accordo per il trasporto pubblico locale con ricadute positive per l’utenza” dice ancora Ferrara che sottolinea infine come si sia cercato di rispondere alle esigenze di tutti in un momento non semplice in cui non sono mancati fatti di cronaca che hanno messo in cattiva luce la categoria.

Ovviamente questo non risolve il problema strutturale della carenza degli autisti. “Siamo intervenuti fornendo risponde territoriali che non cancellano le difficoltà del settore che devono trovare risposte e investimenti a livello politico in primis” conclude il segretario delle Filt Cgil.

Ancora disservizi

Difficoltà che proseguono in particolare su alcune linee extraurbane dalla C74 Como-Uggiate-Valmorea a quelle che costeggiano il lago in direzione Bellagio e in direzione Menaggio. Ma anche in città non mancano segnalazioni che arrivano in particolare da chi vive nel quartiere di Sagnino.