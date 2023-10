Riqualificazione della stazione di Como Borghi, via libera al nuovo sottopasso pedonale. E’ stata aggiudicata la gara per i lavori di riqualificazione, che comprende l’adeguamento delle banchine, nuove pensiline e come detto il sottopasso per superare i binari.

Un’opera che permetterà almeno a pedoni e ciclisti – per le auto al momento, al netto di annunci e promesse, purtroppo una soluzione ancora non è stata trovata – di liberarsi dalle infinte attese delle sbarre di uno dei passaggi a livello della città. Minuti interminabili ad aspettare il passaggio del treno. Sbarre abbassate decine di volte al giorno. Quattro passaggi a livello che, quando si abbassano, paralizzano il traffico.

Con il sottopasso nella stazione di Como Borghi i pedoni potranno superare i binari e accedere alla stazione da via Carloni.

La gara e i lavori

La gara per i lavori di riqualificazione della stazione di Como Borghi sulla linea Saronno-Como Lago di FerrovieNord è stata aggiudicata ad un’associazione temporanea di Imprese. Scanditi anche i tempi dell’operazione: contratto entro il mese di dicembre, poi progettazione ed esecuzione opere.

Il sottopasso sarà collocato in corrispondenza dell’ingresso principale della stazione. Sarà lungo circa 16 metri con una larghezza interna di 3,40 metri e un’altezza netta interna di 3 metri. L’accesso al sottopasso sarà garantito da scale in cemento armato e da rampe per persone a mobilità ridotta sia al binario 1 sia al binario 2.

Nel progetto dei lavori è inoltre previsto l’adeguamento delle banchine e delle nuove pensiline. Sarà infatti realizzata una pensilina di copertura della banchina del binario 2 e il prolungamento della pensilina esistente del binario 1, per la copertura della scala del nuovo sottopasso.

Infine sarà realizzato un nuovo impianto di videosorveglianza, adeguamento del sistema di informazioni al pubblico e adeguamento dell’impianto di diffusione sonora.

La durata complessiva dell’intervento è di 495 giorni dalla sigla del contratto, prevista entro il mese di dicembre: 90 giorni per la progettazione esecutiva, fino a 60 giorni per l’approvazione del progetto, 345 giorni per l’esecuzione dei lavori. L’intervento è finanziato da Regione Lombardia, nell’ambito del contratto di Programma con FerrovieNord.

“La riqualificazione prevista alla stazione di Como Borghi permetterà agli utenti di avere a disposizione di una stazione moderna ed efficiente, con l’obiettivo condiviso di offrire un viaggio su treni comodi, funzionali e soprattutto puntuali”, ha commentato Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia.

“Siamo molto soddisfatti dei progressi che stiamo ottenendo con il piano di rinnovo e procediamo spediti per concludere i lavori previsti entro il 2024”, ha dichiarato Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia.

“Il nuovo sottopasso di stazione permetterà l’accesso pedonale allo scalo da via Carloni anche durante la chiusura del passaggio a livello – è il commento che arriva da Fulvio Caradonna presidente di FerrovieNord – andando a risolvere in modo definitivo una situazione di disagio particolarmente sentita non solo dagli utenti della stazione ma anche dagli abitanti del quartiere”.