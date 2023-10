È stato sottoscritto il contratto per la realizzazione del manto sintetico e della sostituzione dell’illuminazione del campo sportivo “Gigi Meroni” in via Acquanera ad Albate.

Lunedì 23 ottobre è previsto l’incontro con la direzione dei lavori, prima della partenza effettiva del cantiere.

Nei mesi scorsi in Comune a Como erano arrivate 45 offerte di aziende interessate. Il primo lotto dei lavori previsti da Palazzo Cernezzi comprende, appunto, il rifacimento del campo da calcio e delle torri con i fari per l’illuminazione del terreno di gioco.

Gli altri impianti sportivi, il punto della situazione

Restando in ambito sportivo nei giorni scorsi l’amministrazione aveva fatto il punto su alcuni interventi in partenza o da concludere. A novembre scatteranno le prime demolizioni al Campo Coni. Mentre entro fine novembre si dovrebbe tornare a poter utilizzare gli spazi della palestra di via Giulini in città. In via Cuzzi si portano avanti – insieme con la società sportiva Alebbio – due progetti separati: adeguamenti edili e idraulici da una parte e impianto elettrico e di illuminazione dall’altra.

Sul fronte piscina di via Sinigaglia Palazzo Cernezzi aveva ipotizzato la fine di novembre per la conclusione dei lavori ma il rischio è che la riapertura possa slittare. La causa dei ritardi: interventi più lunghi del previsto per l’eccessivo materiale da asportare e delle dimensioni delle tessere che compongono il mosaico della vasca.