Controllati 39 veicoli e 71 persone. Due persone denunciate, di cui una per guida in stato di ebbrezza e una per la guida sotto l’effetto di alcol e anche di sostanze stupefacenti. 10 multe elevate per violazioni al codice della strada, 3 patenti ritirate e un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. E’ il bilancio dei controlli effettuati la notte del 28 ottobre scorso in un servizio dedicato in collaborazione tra la questura di Como e la sezione della polizia stradale di Como. Quattro unità in tutto con il camper con a bordo un medico per l’accertamento tossicologico delle persone alla guida. I controlli, che saranno ripetuti anche nelle prossime settimane, si inseriscono nelle iniziative in occasione della campagna di prevenzione stradale organizzata dalla polizia di Stato per la giornata in memoria delle vittime della strada che si celebra il 19 novembre.