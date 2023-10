Investito sabato scorso mentre attraversava la strada a Lenno, nel Comune di Tremezzina, è morto in ospedale un pensionato di 93 anni residente in paese. L’anziano era stato travolto da un furgone sulla statale Regina, a poca distanza dall’ufficio postale. Trasportato d’urgenza al Sant’Anna, l’uomo è purtroppo deceduto dopo il ricovero.

Carlo Luraghi, 93 anni, residente a Lenno, sabato scorso, nel pomeriggio, stava attraversando la strada in paese. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Menaggio, l’anziano è stato investito da un furgone condotto da un uomo residente a Seregno, in provincia di Monza Brianza, che viaggiava con il figlio. I due si sono fermati e hanno subito chiamato i soccorsi.

Il pensionato era rimasto cosciente e le sue condizioni non sembravano critiche. E’ stato comunque trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna, dove è stato ricoverato. Il quadro clinico è poi purtroppo peggiorato fino alla morte di Carlo Luraghi. Grande cordoglio a Lenno per la notizia della scomparsa del pensionato, molto conosciuto in paese.