Allerta arancione per il rischio idrogeologico e gialla per il rischio idraulico e per i temporali. La protezione civile della Lombardia nell’ultimo bollettino emesso indica criticità moderata e ordinaria per il territorio del Lario e delle Prealpi Occidentali. Le condizioni meteo secondo gli esperti dovrebbero ulteriormente peggiorare nelle prossime ore all’interno di una fase di marcata instabilità che condizionerà anche il lungo ponte di Ognissanti.

“La giornata odierna sarà il preludio ad un peggioramento più marcato che riguarderà il Nord” – avverte Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com – “una nuova perturbazione atlantica porterà infatti piogge e rovesci diffusi per l’appunto sulle regioni settentrionali”.

Una breve tregua sul territorio potrebbe salvare la notte di Halloween, da domani pomeriggio a mercoledì mattina infatti sono previste schiarite salvo poi tornare ad un peggioramento dal pomeriggio dell’1.

Preoccupazione nei comuni a rischio frane

E le abbondanti precipitazioni tornano a far tremare i comuni comaschi più fragili a livello idrogeologico come Blevio che ha già diffuso l’allerta della Protezione Civile. Ma si guarda con apprensione anche alla zona di confine con Saronno dove la scorsa estate il maltempo aveva danneggiato numerose abitazioni, alcune delle quali alle prese ancora con i lavori.

Osservato speciale, inoltre, il Lago di Como. Secondo gli ultimi dati il riempimento si attesta al 71,8%. Bisogna capire quanto e come influiranno le prossime piogge sul livello del Lario. Di certo hanno ulteriormente contribuito all’accumulo di rifiuti che galleggiano in superficie. Nei giorni scorsi si era reso necessario montare le paratie mobili per precauzione.