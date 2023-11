Esondazione del Lago di Como e nuova allerta meteo, il livello del Lario tornerà ad alzarsi. E’ quanto potrebbe accadere a partire dalle prossime ore, quando il maltempo – dopo una breve tregua – tornerà ad abbattersi sul territorio comasco. Limitare gli spostamenti e segnalare eventuali criticità per chi lavora in piazza Cavour. Sono gli avvisi della polizia locale e dell’amministrazione di Como rivolti ai cittadini.

Nella giornata di ieri il Lago di Como è esondato. Tombini saltati. Sotto acqua la parte del cantiere delle paratie che si trova difronte a piazza Cavour. L’acqua ha raggiunto anche la piazza cittadina nonostante l’installazione delle paratie mobili su Lungo Lario Trento e Trieste. Lario osservato speciale con la situazione monitorata da polizia locale e protezione civile.

“È necessario che cittadini e attività commerciali che si trovano in piazza Cavour monitorino l’andamento della piena all’interno delle aree private seminterrate, segnalando eventuali criticità al personale di soccorso presente in piazza”, è il monito che arriva in una nota congiunta firmata dal sindaco Alessandro Rapinese e dal comandante della polizia locale Vicenzo Aiello.

Attualmente l’afflusso e il deflusso al lago sono stabili e il livello dell’acqua ha raggiunto 145 centimetri, 25 sopra il livello di esondazione fissato a 120 centimetri. La viabilità su Lungo Lario Trieste e Trento viene modulata in base alla regolazione delle idrovore che regolano la falda sotto piazza Cavour. Resta garantito il transito all’interno della ZTL – lungo il percorso piazza Verdi, via Rodari, piazza Roma, piazza Cavour, via Fontana – e sulla corsia preferenziale.

“L’Unità di Crisi Locale provvederà a informare tempestivamente la cittadinanza dei vari aggiornamenti”, prosegue la nota congiunta.

Allerta meteo

Intanto – come detto – per la giornata di domani sono previsti temporali e vento forte. Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta meteo con codice arancione (media criticità) per rischio idrogeologico e giallo per rischio idraulico (bassa criticità). “A partire dalla mattina di domani – 2 novembre – e per tutta la seconda parte della giornata sono previste condizioni di generale instabilità sul territorio regionale”, si legge sul bollettino regionale. “Le precipitazioni, deboli e sparse nella notte, diventeranno intense nell’arco della mattinata e aumenteranno nel corso delle ore pomeridiane”.

“Alla luce della riunione che si è svolta oggi in Prefettura – si legge ancora nel testo diffuso – durante la quale tutte le componenti del sistema di protezione civile locale e provinciale si sono confrontate insieme al Consorzio dell’Adda sull’emergenza in corso, è ragionevole presumere che da domani avvenga un ulteriore innalzamento del livello lago”.

Infine un appello rivolto ai cittadini comaschi: “E’ importante il contributo della cittadinanza per rafforzare l’opera di mitigazione dei rischi, agevolando l’intervento dei volontari e dei soccorritori presenti, non avvicinandosi troppo alle aree esondate, non entrando nelle zone transennate, limitando gli spostamenti allo stretto necessario e soprattutto nelle vicinanze del lungo lago e principalmente nelle ore di punta”.