Asilo di via Varesina: Infiltrazioni, acqua all’interno dei locali, muffa e ancora giardino esterno interdetto per i piccoli alunni. Accade nella scuola dell’infanzia di via Varesina nel quartiere Rebbio di Como. Tanta la rabbia e il timore delle famiglie degli studenti che frequentano la struttura.

“E’ una vergogna. Il Comune deve intervenire con degli interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza”, spiega una mamma. “Parte di alcune aule è transennata e non è ancora possibile usufruire del giardino. La scuola dell’infanzia, dove crescono i bambini, dovrebbe essere un luogo sicuro. Ma in questo caso non lo è”, aggiunge la mamma.

A maggio scorso dopo un sopralluogo l’Ats aveva definito il cortiletto non a norma. La causa nello specifico i muretti pericolosi. Secchi a terra per raccogliere l’acqua che cola dal soffitto. Innumerevoli le infiltrazioni presenti all’interno dei locali della scuola e ancora: intonaco scrostato, muffa sulle pareti e una grande crepa nel cartongesso.

Le ultime piogge inoltre hanno soltanto aggravato un deterioramento purtroppo da tempo in corso. Diversi gli appelli di famiglie ed esponenti dell’opposizone rivolti all’amministrazione affinché risolva la situazione.

“I bambini non sono al sicuro in questo asilo – conclude la mamma – Chiediamo che si intervenga subito, la scuola è in pessime condizioni ma la sicurezza deve essere la priorità”.