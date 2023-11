L’esondazione del Lago di Como con l’ulteriore avanzata dell’acqua in via Cairoli. Una situazione che ha comportato una ulteriore deviazione del traffico in ZTL (lungo piazza Volta e via Garibaldi).

E’ la polizia locale di Como a fornire gli aggiornamenti. “Come già preannunciato con la chiusura di via Cairoli causa allagamento, la deviazione in ZTL da via Fontana prosegue su piazza Volta e via Garibaldi”. Gli agenti gestiscono la viabilità.

Il livello del Lago di Como sull’idrometro di Malgrate si attesta attualmente a 165.1 cm. (Qui i dati). Le attività di presidio, di monitoraggio e di emergenza proseguono costantemente.

Questa notte i volontari di Protezione Civile del sistema provinciale di Como, grazie anche ad una insacchettatrice proveniente in ausilio dalla Provincia di Bergamo, hanno riempito i sacchetti di sabbia utili per contenere l’acqua. I volontari li distribuiranno in piazza Cavour, per i residenti e le attività interessati dall’esondazione del Lago.

In caso di emergenza contattare il 𝟏𝟏𝟐 𝐨 𝐥𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 031.265555.