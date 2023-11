Lunga serie di provvedimenti comunicati da Autostrade per l’Italia per i prossimi giorni che interessano la A9 Lainate-Como-Chiasso.

Attività di ispezione nelle galleria

Per consentire attività di ispezione delle gallerie:

DALLE 22 DIDOMANI 6 ALLE 5 DI MARTEDI’ 7 NOVEMBRE, NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 8 E GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE, CON ORARIO 22-5 E NELLE DUE NOTTI DI SABATO 11 E DOMENICA 12 NOVEMBRE SEMPRE NELLA STESSA FASCIA ORARIA PREVISTE:

-chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. L’itinerario alternativo per i veicoli leggeri prevede dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, l’utilizzo del ramo Maslianico-Ponte Chiasso. Quindi proseguire su via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico, viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, via Cecilio e rientrare sulla A9 a Como Centro.

Per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate: una volta transitati dal valico commerciale di Ponte Chiasso, percorrere via Bellinzona, via Borgo Vico, viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, via Cecilio e rientrare sulla A9 a Como Centro.

-chiusura del tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso Chiasso. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, immettersi su via Bellinzona e seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.

Lavori sulla pavimentazione

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e l’allacciamento con la A59 Tangenziale nord di Como, verso Chiasso, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22 di domani alle 5 di martedì 7 novembre;

-nelle tre notti di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 novembre, con orario 22-5. Si precisa che sarà regolarmente percorribile il ramo di immissione dalla A59 Tangenziale nord di Como sulla A9. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23, SP30, SP35, via Cecilio e rientrare sulla A9 attraverso lo svincolo di Como Centro.

Nelle stesse notti, ma con orario 21-5 chiusa anche l’area di servizio “Lario est”, che si trova sul tratto interessato.

Lavori alla segnaletica orizzontale

Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22 di domani alle 5 di martedì 7 novembre, saranno adottati sulla A9 i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-chiusura dello svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Origgio o di Saronno.

-chiusura dello svincolo di Origgio, in entrata in entrambe le direzioni – Lainate e Chiasso – e in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Uboldo o di Saronno.

Si tratta, come detto, di stop che saranno effettuati nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 novembre, in modalità alternata.

Lavori ad un portale a messaggio variabile

Sempre sulla A9 per consentire lavori di manutenzione di un portale a messaggio variabile, dalle 11:00 alle 13:00 di lunedì 6 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni, quindi Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lomazzo sud o di Fino Mornasco.