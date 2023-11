Como. Realizzazione e sistemazione di strade e marciapiedi cittadini, l’amministrazione comasca stanzia oltre 3 milioni di euro. Ieri sera in consiglio comunale l’aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e dell’elenco annuale 2023.

Nel dettaglio la somma stanziata per le strade ammonta a oltre 2 milioni di euro mentre la spesa relativa ai marciapiedi a un milione e 695mila euro. In totale la prossima primavera – se tutto procederà senza intoppi – dovrebbero partire 23 cantieri tra strade e marciapiedi. Per quanto riguarda i lavori sui marciapiedi tra le vie interessate dagli interventi compaiono via Dannunzio, via Rezzonico, via Valleggio, via Castelnuovo e ancora via Italia Libera, via Manzoni e via Foscolo.

Inoltre 600mila euro per i marciapiedi del lungolago Trieste e viale Geno che saranno realizzati in porfido.

La progettazione dei lavori sarà effettuata entro l’anno mentre la partenza degli interventi nei mesi di marzo-aprile.