Nella serata di ieri, nei pressi della stazione ferroviaria di Erba, la squadra mobile della polizia di Como, ha arrestato due uomini di origini marocchine di 24 e 29 anni, irregolari in Italia e già noti alle forze dell’ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati in possesso di 16 grammi e mezzo di cocaina e più di un etto e mezzo di hashish. Sequestrati anche i loro telefoni cellulari con ogni probabilità utilizzati per tenere i contatti con gli acquirenti.

Alle 2.00 di questa notte, invece, una volante della questura durante un posto di controllo ha notato un uomo a bordo di una bicicletta proveniente dalla Statale di Giovi che, alla vista dei poliziotti, ha invertito la marcia tentando di sfuggire al controllo.

Identificato, si tratta di un 18enne tunisino senza fissa dimora, già noto alla giustizia e clandestino. La bici era stata rubata nei pressi della stazione di Luisago, insieme con il caschetto che indossava.

Dalla successiva perquisizione personale i poliziotti hanno trovato nel suo zainetto diversi attrezzi, tra cui lunghi cacciaviti e lame di taglierino, considerati potenziali armi.

Il 18enne era stato già colpito da un provvedimento di espulsione e ordine del questore a lasciare il territorio, lo scorso luglio. Ordine non rispettato. Il giovane è stato denunciato per ricettazione, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per la violazione della legge sull’immigrazione.