Raduno degli Alpini oggi nel capoluogo. La sezione di Como ha organizzato la cerimonia in ricordo dei Caduti e la celebrazione della messa sezionale in Cattedrale.

La manifestazione si è aperta con il ritrovo al monumento ai Caduti in viale Puecher. A seguire, la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione della corona in ricordo dei caduti e il corteo fino in piazza Duomo. Tra gli striscioni esibiti, anche uno per dire no a tutte le guerre.

Presente al corteo anche il sindaco della città, Alessandro Rapinese.

Alle 17 gli alpini sono entrati in Cattedrale per partecipare alla messa in ricordo dei caduti.