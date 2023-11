Controlli nei boschi di Fino Mornasco in località “Firenzuola”, nei pressi di via Campagnola. Smantellati dai carabinieri due bivacchi della droga. I militari hanno, inoltre, identificato 4 consumatori che verranno segnalati alla questura di Como per l’emissione di un foglio di via obbligatorio. Denunciato uno dei 4 per ricettazione poiché trovato in possesso di 400 euro di refurtiva. Per lo più capi di abbigliamento risultati rubati in un negozio della zona. Merce poi restituita al legittimo proprietario.