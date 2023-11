Autostrada A9, incubo senza fine per gli automobilisti. La buona notizia è che gli interventi nella galleria San Fermo (in direzione Svizzera) a maggio saranno conclusi ma i lavori di manutenzione e ammodernamento proseguiranno in altri punti della rete. Prossimo step previsto: il viadotto che sovrasta la via Varesina al confine tra i comuni di Como e Montano Lucino. Tempi e durata sono da definire con precisione e saranno concordati con gli enti del territorio. L’argomento è emerso oggi – nella sede dell’Aci di Como – durante il nuovo punto della situazione coordinato dal prefetto sui temi viabilistici

Luca Beccaccini, direttore secondo tronco di Autostrade per l’Italia, ha spiegato che i lavori andranno avanti sulla rete. “Si parla di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la maggior parte dei quali senza interrompere la viabilità”. Prossimo intervento di rilievo è, appunto, quello che riguarda il ponte. “Dovremo sicuramente intervenire – dice il direttore – valuteremo con gli enti del territorio se fine 2024 o posticipare nel 2025”.

Un cantiere che avrà conseguenze analoghe a quelle attuali perché, con ogni probabilità, si dovrà lavorare prevedendo deviazioni di carreggiata. Come già avviene ora si eviteranno il periodo estivo e quello natalizio per non impattare troppo sulla viabilità.

“Le ricadute ci preoccupano – dice Andrea Polichetti, prefetto di Como – ma lo scopo delle iniziative e il fatto di esserci mossi in anticipo ci consentirà di informare gli utenti per tempo. Questo compensa in parte la nostra preoccupazione”.

A fronte di una notizia difficile da digerire l’imminente futuro parla di una sospensione del cantiere entro il 5 dicembre e per tutto il periodo delle feste e delle settimane invernali per poi riprendere a fine febbraio e concludersi per i primi giorni di maggio.

Il tavolo della viabilità

L’obiettivo del tavolo è coordinare al meglio i cantieri aperti o da aprire per evitare la paralisi del traffico. Comune e Provincia hanno spiegato quali interventi sono in partenza. Il sindaco Alessandro Rapinese, ad esempio, ha annuncia i lavori di asfaltatura in via per Cernobbio, al momento non sono state fornite le tempistiche. In ottica futura viene ribadita l’utilità del servizio di infomobilità Luce Verde di Aci.