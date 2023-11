Caduto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta a Villa Guardia, un ciclista di 74 anni di Cassina Rizzardi è morto dopo tre giorni. Eugenio Bernasconi era stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Varese. Purtroppo non ce l’ha fatta, si è spento sabato. L’incidente era avvenuto attorno alle 13.30 di mercoledì scorso in via Mazzini. L’uomo sarebbe caduto all’improvviso picchiando la testa, per cause ancora da chiarire. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Cantù, nell’incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli. Le condizioni del ciclista erano apparse subito gravissime. Bernasconi, 74enne, si era trasferito a Cassina Rizzardi da pochi anni. Lascia la moglie e due figli. I funerali domani alle 10 nella casa funeraria di via Lenticchia a Como dove è stata allestita la camera ardente.