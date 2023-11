Sciopero venerdì 24 novembre. Nuova giornata di scioperi e manifestazioni venerdì 24 novembre. Dopo lo scorso 17 novembre Cgil e Uil tornano in piazza per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle criticità della bozza di Legge di Bilancio e per chiedere al Governo i provvedimenti in materia di lavoro, sicurezza, sanità e politiche industriali, necessari – sottolineano i sindacati – per ridurre le diseguaglianze nel Paese.

“Le famiglie comasche nel 2020 in media per la sanità privata spendevano 1150 euro, nel 2023 è aumentata arrivando a 1300”, sottolineano i sindacati Cgil E Uil.

A incrociare le braccia il comparto produttivo privato. A Como il presidio partirà da piazza Vittoria per poi spostarsi sotto la sede della Prefettura in via Volta.