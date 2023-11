Una panchina rossa in piazza Boffalora a Chiasso. L’iniziativa è del municipio in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 per sensibilizzare l’opinione pubblica.

La città di Chiasso già negli anni scorsi ha promosso varie azioni di sensibilizzazione in questo senso. In occasione della ricorrenza di quest’anno, il comune ha deciso di offrire alla popolazione un segno tangibile e duraturo che sarà identificato come messaggio di lotta alla violenza contro le donne: si tratta di una panchina rossa, posta appunto in piazza Boffalora.