Dopo lo scorso 17 novembre, quello di domani sarà un altro venerdì di scioperi e manifestazioni. L’obiettivo di Cgil e Uil è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle criticità della bozza di Legge di Bilancio e per chiedere al Governo i provvedimenti in materia di lavoro, sicurezza, sanità e politiche industriali, necessari – secondo i sindacati – per ridurre le diseguaglianze nel Paese.

A incrociare le braccia venerdì 24 novembre sarà il comparto produttivo privato.

A Como è prevista una manifestazione con corteo sindacale che da piazza Vittoria porterà fino in via Raimondi. I manifestanti, in partenza dalla piazza, percorreranno largo Spallino, viale Battisti, via Sauro, via Bertinelli, via Indipendenza, via Diaz fino a giungere, come detto, in via Raimondi.

La manifestazione avrà luogo dalle 9 e le 12.30, fascia oraria in cui sarà in vigore il divieto di circolazione in tutte le strade interessate dal passaggio del corteo. Dalle 8 e sino al termine della manifestazione sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Raimondi. Nella stessa via sarà infine in vigore il divieto di transito nel periodo di stazionamento del corteo.