Parco di Villa Olmo, il nuovo regolamento. Addio a picnic, tintarelle distesi al sole e giochi sull’erba. Non si potrà più accedere agli spazi verdi vicino al lago. Vietato anche andare in bici all’interno del giardino. In arrivo regole più stringenti per l’utilizzo del parco della villa.

L’amministrazione cittadina ha infatti deciso di rimettere mano al precedente regolamento – del 2018 – per l’utilizzo del parco. Due le novità principali del nuovo documento e che riguardano l’accessibilità e la circolazione all’interno dei giardini. Proibito l’accesso alle grande aiuole di fronte al lago. Restano invece accessibili le altre zone verdi del parco a condizione che non siano danneggiate e dove non espressamente vietato.

Novità anche per i ciclisti. Sarà consentito l’uso delle biciclette soltanto a mano lungo l’attraversamento del parterre. Nel precedente regolamento il passaggio in sella alla bicicletta era consentito a passo d’uomo.



Regole dunque più severe per quanti vogliono accedere e godere della bellezza del parco. L’obiettivo della giunta cittadina è messo nero su bianco nella delibera di Palazzo Cernezzi: “Allo scopo di preservare la sicurezza e salvaguardia dei luoghi da possibili danneggiamenti”.

Rivisti dall’amministrazione comasca anche gli orari di accesso al parco. A cambiare in particolare è l’orario invernale che nel nuovo regolamento viene prolungato di qualche giorno. Dal 1° ottobre e fino al 4 aprile tutti i gironi dalle 7 alle 20, mentre l’orario estivo sarà in vigore a partire dal 5 aprile e fino al 30 settembre dalle 7 alle 23.