Travolto da un’auto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta a Solbiate, un ciclista è purtroppo morto nonostante i tempestivi soccorsi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14.30 in via Cesare Battisti. Ancora da accertare l’identità della vittima.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Como, intervenuti per i rilievi. Il ciclista sarebbe stato investito da una Wolkswagen Golf che sembra viaggiasse in direzione opposta all’uomo in bicicletta. Un violento impatto, nel quale il ciclista ha riportato ferite e traumi gravissimi.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Per i soccorsi sono intervenute l’automedica e l’ambulanza ed è stato chiesto anche l’invio dell’elicottero del 118.

Purtroppo gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

Informata la procura di Como, che ha aperto un’indagine per omicidio stradale. Il magistrato Antonio Nalesso ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.

Accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.