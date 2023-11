Sono 236 le donne vittime di violenza che dall’inizio del 2023 si sono rivolte a Telefono Donna Como, il centro antiviolenza provinciale. In alcuni casi, la richiesta di aiuto è sfociata in una denuncia alla polizia. “Nell’arco dell’anno come questura abbiamo trattato più di 20 richieste di ammonimento per atti persecutori e per violenza domestica – dichiara Ilaria Serpi, primo dirigente della questura di Como – Non tutti sono sfociati poi in un provvedimento ammonitorio, ma comunque c’è un incremento della richiesta e quindi sicuramente una crescita di consapevolezza e di sensibilizzazione sugli strumenti a disposizione”.

I dati sono stati diffusi in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ha visto la polizia di Stato scendere in piazza al fianco di Telefono Donna con un camper informativo.