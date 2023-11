Travolto da un treno e trascinato per metri, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza un uomo di 38 anni di Carugo. L’incidente è avvenuto attorno alle 7.30 a Inverigo, all’altezza del passaggio a livello di via Magni. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto mentre attraversava i binari poco prima dell’arrivo del convoglio.

Gli agenti della Polizia ferroviaria stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’uomo, 38 anni avrebbe attraversato i binari, probabilmente quando le sbarre del passaggio a livello erano ancora alzate. Sarebbe poi caduto sui binari, inciampando oppure per un malore e non sarebbe riuscito a rialzarsi. Poco dopo è transitato il treno partito da Asso alle 7.02 e diretto a Milano Cadorna. Il macchinista avrebbe provato a frenare vedendo l’uomo a terra, ma non è riuscito ad evitare l’impatto.

Il 38enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Monza. E’ ricoverato in terapia intensiva e la prognosi è riservata.

Dopo l’incidente, il traffico sulla linea ferroviaria Asso Seveso Milano è stata interrotta. Dieci convogli nelle due direzioni hanno subito ritardi o variazioni di percorso.