Piazza Cavour non riaprirà prima di febbraio. Il cantiere infinito delle paratie colleziona un altro ritardo, questa volta per la recente esondazione. Gelate le speranze di vedere la piazza riaperta per i giorni clou del periodo natalizio. Oggi, durante un sopralluogo sul cantiere delle paratie, l’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori ha annunciato uno slittamento della chiusura del cantiere nel salotto di Como.

Confermata invece la chiusura definitiva del cantiere entro l’inizio della prossima estate. Una scadenza ribadita da Sertori e dall’assessore regionale all’Università Alessandro Fermi.

Comaschi e turisti intanto, dall’aprile scorso possono passeggiare da piazza Sant’Agostino alla nuova biglietteria della Navigazione, senza le panchine e con l’incognita dei parapetti. Incerti al momento i tempi per la realizzazione delle future barriere definitive. L’unica certezza è che i comaschi dovranno scordare i parapetti storici, non più a norma e non replicabili. Nessuna indicazione però sul nuovo progetto, del quale Comune e Regione non vogliono parlare.