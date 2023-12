Da uno strumento di semplificazione per lo sviluppo dei software a un sistema di monitoraggio di infrastrutture distribuite su lunghe distanze con l’utilizzo di dirigibili alimentati da pannelli solari, da un’applicazione per un accesso rapido ai servizi sanitari a un progetto innovativo per la stampa di elementi di notevoli dimensioni per il settore nautico, fino a una soluzione dedicata all’automatizzazione delle operazioni di esportazione per le piccole e medie imprese. Sono i progetti presentati dalle start-up selezionate con il Bando Incubatore d’Impresa 2023 della Camera di Commercio di Como-Lecco, giunto alla 14esima edizione. L’iniziativa sostiene la trasformazione di buone idee in attività imprenditoriali attraverso un percorso assistito di un anno all’interno di ComoNExT-Innovation Hub.

La Camera di Commercio mette a disposizione complessivamente 100mila euro per i cinque voucher assegnati alle nuove start-up selezionate.

“La Camera di Commercio di Como-Lecco si dedica con impegno a creare un ambiente propizio per la crescita imprenditoriale, favorendo la collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo accademico. – commenta il presidente Marco Galimberti – L’incubatore d’impresa ComoNExT svolge un ruolo chiave nel fornire alle nuove imprese le risorse e il sostegno necessari per trasformare idee innovative in progetti concreti, incarnando perfettamente questi ideali e aiutandoci a tradurli in azioni tangibili. Il successo di queste start-up, come di quelle insediate nelle precedenti edizioni, avrà un impatto positivo sull’intero territorio, generando nuove opportunità di lavoro, stimolando la competitività delle nostre imprese e contribuendo alla costruzione di una comunità più resiliente, pronta ad affrontare le sfide del futuro.”