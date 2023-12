Le temperature sono in continuo calo e la neve potrebbe presto arrivare anche in città, ma nell’area dell’ex supermercato di via Regina Teodolinda nulla sembra cambiare.

Ancora oggi, si notano lenzuola stese lungo il corrimano, materassi, coperte e cuscini, scarpe e rifiuti di ogni genere sparsi in tutta l’area.

A cercare riparo principalmente in quella che era la zona di carico e scarico del supermercato, sono per lo più disperati e senza tetto che non possono o non vogliono accedere ai dormitori comunali e ai posti letto messi a disposizione dal “Piano freddo” attivo in città dallo scorso primo dicembre. Persone che vivono una situazione certamente difficile, non decorosa e persino insicura, soprattutto ora che la colonnina di mercurio anche in pieno giorno non arriva a superare i 10 gradi.

Una situazione che offre inoltre uno scenario poco qualificante della città a chi si trova a passare da via Teodolinda ed aumenta la sensazione di scarsa sicurezza dell’intera zona.