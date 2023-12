Una lite per motivi di gelosia è degenerata tanto da danneggiare la vetrina di un locale a Como in via Dottesio. La segnalazione in questura risale alle tre di questa notte. Al loro arrivo gli agenti hanno notato la vetrina di una paninoteca etnica effettivamente danneggiata. A poca distanza un 22enne di origini pakistane e una 34enne sudamericana in forte stato di agitazione.



In base a quanto ricostruito i due avevano discusso animatamente per motivi di gelosia e la donna, presa dalla rabbia e sotto l’effetto di alcol, aveva iniziato a colpire la vetrina del locale dove l’uomo lavora e nel quale si era rifugiato per sfuggire all’ira della compagna. Portati entrambi in questura, al termine degli accertamenti la donna residente a Bregnano, ma domiciliata a Como, è stata denunciata per danneggiamento.