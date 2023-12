Tragedia sui monti svizzeri, in Engadina, Rezzago in lutto per la morte di un 41enne che abitava in paese con la moglie e la figlia. Fabio De Marco, istruttore di scialpinismo, è stato travolto da una valanga giovedì, mentre era con altri due escursionisti. Un 42enne della provincia di Monza e Brianza è stato recuperato già senza vita. Il comasco, ricoverato in gravissime condizioni in ospedale, è purtroppo morto ieri. Illeso il terzo alpinista coinvolto.

I tre scialpinisti erano sul versante nord del Piz di Grevasalvas, nel Cantone Grigioni, in Engadina, in direzione di Bivio, quando si è staccata una valanga a un’altezza di circa 2.850 metri. La massa di neve ha travolto due dei tre amici, mentre l’altro è stato solo sfiorato dalla slavina e ha dato subito l’allarme. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, con gli elicotteri e i tecnici del Cai svizzero. Il 42enne è stato estratto dalla neve già senza vita. Il comasco è stato trasportato all’ospedale cantonale di Coira in condizioni critiche. Nella giornata di ieri purtroppo la notizia della morte di Fabio De Marco.

La notizia della morte del 41enne è arrivata a Rezzago, nel Triangolo Lariano, dove l’uomo viveva con la moglie e la figlia. Grande cordoglio anche tra i tanti amici che con lui condividevano la passione della montagna. La Scuola Alto Lario ha pubblicato un post con un’immagine dello scialpinista. “E’ purtroppo mancato un nostro amico e collega istruttore Fabio De Marco coinvolto in un incidente da valanga. La Scuola Alto Lario tutta è vicina alla sua famiglia per la grave perdita”.

Commosso il ricordo della Fit-Cisl Lombardia. “Ci sono delle cose che non vorremmo mai dover scrivere. Nelle scorse ore in un drammatico, tragico incidente ha perso la vita Fabio de Marco, coordinatore delle Rsu di Trenord della Fit Cisl, ma soprattutto persona dallo straordinario buon cuore ed amico di noi tutti – si legge in un post – In questi momenti di incredulità e sgomento solo il ricordo del suo sorriso rende meno terribile il nostro dolore. L’intera struttura della Fit Cisl partecipa commossa al dolore della famiglia di Fabio, a quello di sua moglie Chiara e della piccola figlia Maria Sole. Ringraziamo le tante, tantissime persone colleghi di reparto, organizzazioni sindacali e gerarchie aziendali che in queste ore ci hanno manifestato il proprio cordoglio e vicinanza. Ciao Fabio”.