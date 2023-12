“Sento fiducia, è un momento positivo e sono contento di aver aiutato la squadra in una partita molto difficile. Per me è un giorno felice”. Alessandro Gabrielloni ancora una volta decisivo. Dopo la rete decisiva in Como-FeralpiSalò il bomber lariano ha segnato il definitivo 2-1 in Como-Modena. “Siamo terzi, abbiamo rosicchiato punti alle prima in classifica e stiamo registrando continuità di risultati” afferma ancora il bomber. “Il Modena era un avversario difficile da affrontare, ha disputato un’ottima gara. Per noi è stato un match difficile ed averlo conquistato è un bel segnale. Non si può sempre dominare, ci può stare anche un successo con sofferenza. Il nostro merito? Non abbatterci mai. Non possiamo che guardare avanti con fiducia”.

Concetti ribaditi anche dal difensore Marco Curto. “Abbiamo avuto un po’ di fortuna, ma penso che questo sia un merito. Ti devi andare a cercare la buona sorte con il lavoro e l’impegno, non arriva mai per caso. La vittoria è stato un premio per quello che la squadra ha saputo costruirsi”.

“