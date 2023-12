E’ in vigore da oggi, domenica 10 dicembre il nuovo orario dei treni in Lombardia. Modifiche per le principali linee ferroviarie del territorio, comprese quelle che interessano i viaggiatori comaschi e i collegamenti con la Svizzera.

“Previsti interventi mirati su alcune linee, con l’obbiettivo di migliorare la regolarità e l’affidabilità del servizio, nonché lavori di ammodernamento della rete ferroviaria – fa sapere Trenord – Tutte le variazioni sono riportate nella sezione “Ricerca orario”, sulla App ufficiale Trenord e negli orari cartacei esposti nelle stazioni”.

Per la linea S11 Chiasso-Seregno-Milano Porta Garibaldi Rho sono segnalate alcune modifiche in particolare per i convogli in transito in tarda sera.

Sulla RE80 Milano-Chiasso-Locarno, il treno in partenza da Locarno alle 21.22 e da Chiasso alle 22.35 sarà prolungato fino a Como San Giovanni dal lunedì al venerdì, per garantire la continuità di viaggio fino a Milano con il treno “S11” 25097 in partenza da Como San Giovanni fino a Milano Porta Garibaldi.