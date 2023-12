Dopo una settimana nera per i pendolari sul fronte del trasporto pubblico ferroviario, con ritardi, cancellazioni, disservizi all’ordine del giorno e segnata inoltre dalla polemica sui treni di ultima generazione – i convogli della serie “Caravaggio”, a due piani – della linea Milano-Chiasso costretti a fermarsi alla stazione di Como San Giovanni perché troppo alti rispetto alla galleria, anche nella giornata di oggi si registrano disagi per quanti devono utilizzare i treni.

L’ennesimo guasto sulla linea ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria. “Un guasto all’infrastruttura dovuto a un furto di cavi di rame fra Carimate e Albate Camerlata sta causando ritardi fino a 30 minuti e variazioni di percorso dei treni della linea”, è il messaggio che si legge sul sito di Trenord che segnala quindi “criticità” sulla linea suburbana S11 Chiasso-Como-Milano-Rho.

Intanto nelle scorse ore è entrato in vigore il nuovo orario dei treni in Lombardia. Modifiche per le principali linee ferroviarie del territorio, comprese quelle che interessano i viaggiatori comaschi e i collegamenti con la Svizzera.

“Previsti interventi mirati su alcune linee, con l’obbiettivo di migliorare la regolarità e l’affidabilità del servizio, nonché lavori di ammodernamento della rete ferroviaria – fa sapere Trenord – Tutte le variazioni sono riportate nella sezione “Ricerca orario”, sulla App ufficiale Trenord e negli orari cartacei esposti nelle stazioni”. Per la linea S11 Chiasso-Seregno-Milano Porta Garibaldi Rho sono segnalate alcune modifiche in particolare per i convogli in transito in tarda sera.

Sulla RE80 Milano-Chiasso-Locarno, il treno in partenza da Locarno alle 21.22 e da Chiasso alle 22.35 sarà prolungato fino a Como San Giovanni dal lunedì al venerdì, per garantire la continuità di viaggio fino a Milano con il treno “S11” 25097 in partenza da Como San Giovanni fino a Milano Porta Garibaldi.