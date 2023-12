Fondi Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo, sono dieci i progetti presentati per il bando 2024, esaminati nella seduta del Tavolo per la Competitività della provincia di Como. A disposizione un fondo di 5 milioni di euro destinato a sostenere una o più iniziative che si distinguano per l’elevata definizione organizzativa, tecnica ed economica, e che sperimentino politiche innovative condivise a livello di sistema territoriale.

I progetti presentati fino ad oggi riguardano: il Comune di Cernobbio, con la riqualificazione funzionale e il restauro dell’ex Cinema Volta, la Fondazione Cà d’Industria Onlus di Como con la realizzazione di Casa Futura, un nuovo modello residenziale e assistenziale per anziani non autosufficienti, la Fondazione Museo della Barca Lariana, che propone l’ampliamento del Museo con spazi dedicati a sala modellistica, biblioteca, rinfresco e ricreazione, Legambiente Lombardia con MIAB (Message In A Bottle), un hub della sostenibilità con spazi polivalenti a Como e lungo il lago per promuovere una governance condivisa del territorio, il Sodalizio Terz’Ordine Secolare Francescano Ancelle del Signore con la rigenerazione di un’antica filanda per un nuovo modello di welfare basato sulle relazioni intergenerazionali, la città di Cantù con la riqualificazione e il restauro di Villa Calvi per il Museo del Mobile e del Merletto, e di altri sedi, per la rivitalizzazione dell’intero centro cittadino, i Comuni di Lurate Caccivio e Villa Guardia con il recupero ciclopedonale e la rigenerazione dell’ex ferrovia Grandate-Malnate per promuovere una diversa sensibilità ambientale e collegamenti con il capoluogo, la parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano di Olgiate Comasco con un progetto di inclusività per l’oratorio San Giovanni Bosco, la Provincia di Como con il recupero della fruibilità urbana e potenziale polarità culturale, sociale e formativa per la città dell’ex ospedale San Martino, la Fondazione Antonio Ratti con il recupero strutturale di rustici presenti nel parco per la creazione di una foresteria che accolga artisti, borsisti, ricercatori, studiosi.

Fondazione Cariplo emanerà entro la fine dell’anno il Bando per il 2024 che coinvolgerà le province di Como, Varese, Verbano Cusio Ossola e Brescia. La prossima seduta del Tavolo sarà dedicata all’approfondimento dei progetti. “Continueremo a lavorare – commenta Marco Galimberti, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco – per sostenere e implementare progettualità che assicurino un impatto positivo sul tessuto economico e sociale della nostra comunità”.

“La pluralità dei progetti presentati conferma la vivacità della nostra provincia – aggiunge Alessandro Fermi, assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione – Non sarà semplice per Fondazione Cariplo decidere e certamente avrà rilievo la capacità del progetto di essere leva di sviluppo e crescita per il territorio”.