Spaccio nei boschi, scoperto e smantellato sul nascere un nuovo bivacco della droga in territorio di Guanzate. I carabinieri della stazione di Appiano Gentile e dello squadrone cacciatori Sicilia sono intervenuti in un’area in cui da tempo non venivano più segnalate attività di spaccio. Alle prime indicazioni di nuovi movimenti sospetti, i militari dell’Arma sono intervenuti e hanno individuato un bivacco.

Arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio un 33enne di origini straniere. Identificato e denunciato a piede libero un 30enne. I carabinieri hanno sequestrato circa 20 grammi tra cocaina, eroina e hashish e 550 euro in contanti.