Due fratelli di Cabiate, un 20enne e un 17enne, arrestati dai carabinieri di Seregno ieri mattina assieme ad altri due minorenni della provincia di Monza e Brianza per il tentato omicidio di un pakistano di 34 anni. I fatti risalgono all’alba di capodanno del 2023 quando l’uomo fu ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni per contusioni, fratture multiple e ferite d’arma da taglio.

Secondo l’accusa, i quattro, in gruppo e per futili motivi, nel corso dei festeggiamenti di San Silvestro a Meda, avevano aggredito due pakistani. Uno era riuscito a fuggire mentre il 34enne aveva subìto un violento pestaggio.

All’identificazione degli indagati oltre alle intercettazioni telefoniche e ambientali, l’acquisizione e l’analisi di registrazioni video delle telecamere della zona hanno contribuito le dichiarazioni di altri giovani presenti. Nonostante un’iniziale reticenza per via delle intimidazioni subite.



Determinante per risalire ai presunti responsabili anche un’auto che si era fermata casualmente a salutare dei ragazzi. Le persone a bordo, in base a quanto ricostruito, sono però estranee ai fatti. Gli arrestati, i minorenni si trovano al carcere minorile Beccaria il 20enne al Bassone di Como, sono accusati di tentato omicidio aggravato dall’aver profittato di circostanza di tempo e di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. I provvedimenti sono del gip dei minori di Milano e di quello di Monza per il maggiorenne.