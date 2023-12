Como, Piazza Grimoldi dice addio alle fontane progettate durante l’amministrazione Lucini per fare spazio a nuove fioriere, realizzate dall’attuale giunta guidata da Alessandro Rapinese.

Le due vasche, da tempo in preda all’incuria – non funzionanti e spesso utilizzate come cestini della spazzatura – sono state trasformati in grandi fioriere. I lavori – iniziati la scorsa settimana – sono giunti oramai al termine. Diverse le essenze arboree piantate all’interno dell’ex fontane.

Sulla novità è intervenuto il consigliere comunale del Partito Democratico Patrizia Lissi che in un post sui social spiega: “Ho riguardato il progetto frutto di un concorso indetto nel 2014 con una importante partecipazione di professionisti. Il nulla osta della Soprintendenza è stato dato alle fontane perché cannocchiale visivo di San Giacomo, interessata dal vincolo monumentale – scrive Lissi – I progetti dei professionisti hanno un significato che bisogna conoscere, come i pareri e le decisioni della Soprintendenza. Chissà se trasformarle in fioriere con piante ha avuto il nulla osta”.