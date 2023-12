Piscina Sinigaglia di Como, c’è la data di riapertura. Il cantiere terminerà il prossimo 15 febbraio. E’ scritto nero su bianco nella perizia di variante pubblicata nelle scorse ore all’Albo pretorio di Palazzo Cernezzi.

Il cronoprogramma del progetto esecutivo fissava la durata del cantiere in “70 giorni lavorativi equivalenti a 100 giorni solari a far data dalla consegna definitiva” e il termine di fine dei lavori era fissato per lo scorso novembre. Occorre ricordare inoltre che i lavori sono stati assegnati l’11 agosto e che inoltre – come annunciato dalla giunta cittadina – sarebbero dovuti durare quattro mesi. Ma non è stato così.

A pesare sui ritardi del cantiere – oramai è noto – una lunga serie di imprevisti, tra cui il materiale in più da rimuovere per gli interventi di impermeabilizzazione e poi le modifiche per il formato del mosaico. Il via libera della Soprintendenza per le nuove tessere per ricoprire la vasca della piscina è infatti arrivato soltanto a metà novembre, esattamente il 15 di novembre, come riportato ancora una volta nei documenti del comune.

Come risulta dalle carte è stata ultimata l’eliminazione della vecchia impermeabilizzazione mentre entro la fine di dicembre saranno effettuate le prove di tenuta della vasca, lo svuotamento e l’asciugatura. Secondo il nuovo cronoprogramma dei lavori entro gennaio verranno posate le nuove tessere del mosaico e la piscina Sinigaglia verrà finalmente riconsegnata e quindi riaperta il giorno 15 febbraio.