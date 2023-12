Controlli del reparto operativo aeronavale di Como della guardia di finanza nei confronti delle imbarcazioni adibite al servizio pubblico non di linea, i cosiddetti taxi boat e Ncc, noleggio con conducente. Nelle acque di Bellagio, i militari della Stazione Navale Lago di Como hanno riscontrato violazioni, da parte di due taxi boat in materia di trasporto di persone, per difformità nello svolgimento dell’attività rispetto a quanto autorizzato e per presunte irregolarità in relazione alla documentazione da tenere a bordo. I verbali redatti sono stati trasmessi al Comune, che ha disposto la sospensione delle due licenze.

In caso di reiterazione nel comportamento, la normativa vigente prevede l’ulteriore sospensione della licenza oppure la revoca definitiva.

Il servizio di controllo rientra nelle attività di “Polizia dei laghi”, svolte dalla Guardia di Finanza attraverso la propria componente aeronavale.

“I due provvedimenti di sospensione emanati – spiegano dalle Fiamme gialle – assumono rilievo, non solo per la sanzione inflitta a chi non effettua l’attività professionale in maniera corretta, ma anche per le finalità deterrenti verso analoghi comportamenti sul Lago, in un contesto sensibile sotto il profilo della sicurezza e che ha registrato, negli ultimi anni, una crescita rilevante del traffico lacustre”.