Atti vandalici, ricettazione, consumo di droga e armi al seguito. Banda di minorenni in azione a Villa Guardia. Quattro minorenni denunciati dai carabinieri di Lurate Caccivio. I ragazzi hanno tra i 16 e i 17 anni.



Le indagini sono iniziate sul finire della scorsa settimana dopo le denunce presentate ai militari da parte del comune di Villa Guardia. L’amministrazione aveva segnalato l’intrusione notturna in varie zone e il danneggiamento delle attrezzature del parco comunale ”Garibaldi” dove ha la sede anche l’Associazione nazionale Carabinieri. Le immagini della videosorveglianza e le ulteriori verifiche hanno confermato gli accessi abusivi tra il 12 e il 14 dicembre. A quel punto è stato organizzato dai carabinieri un servizio di controllo del parco a partire dalle 19 di venerdì 15 dicembre. Attività che ha permesso di identificare i quattro minorenni che, dopo aver forzato il passo carraio che conduce su via Tevere, sono stati sorpresi sotto il porticato della biblioteca mentre imbrattavano degli arredi e alcuni tavoli fissati al pavimento e intanto consumavano hashish.

Le perquisizioni hanno permesso di scoprire che i due 17enni avevano rispettivamente un coltello a serramanico e una tessera sanitaria e un bancomat, non di proprietà. Un 16enne aveva, invece, una bottiglia con del colorante nero usato per imbrattare gli arredi e dell’hashish. Al termine degli accertamenti sono stati denunciati tutti e quattro per invasione di terreni o edifici. Inoltre, in base a quanto è emerso durante la perquisizione, sono scattate rispettivamente anche una denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere, una per deturpamento e imbrattamento di cose altrui e una per ricettazione. Inevitabili infine le segnalazioni alla Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti. Tutte le violazioni commesse – come detto – all’interno del Parco Comunale la sera di venerdì 15 dicembre.