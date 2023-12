Un Como determinato ha conquistato la gara di Cosenza, si è imposto per 2-1 in trasferta contro i calabresi ed è salito al secondo posto in classifica a 35 punti. I lariani, con questa vittoria, hanno infatti agganciato il Venezia, che non è andato oltre il 2-2 esterno nella sfida con la Feralpi Salò.

Una partita che non era iniziata bene per gli azzurri. La prima rete del match è stata infatti per i padroni di casa, in vantaggio con Gennaro Turino al 23′. Pronta la reazione del Como, con Patrick Cutrone – assoluto protagonista dell’incontro – che ha pareggiato al 39′ controllando la sfera in area e insaccando alle spalle del portiere dei calabresi, l’ex Alessandro Micai. Lariani che hanno poi ribaltato la situazione al 5′ del secondo con Simone Verdi, ben servito da un incontenibile Cutrone.

Gli azzurri – guidati in panchina da Marco Cassetti con a fianco Cesc Fabregas – hanno poi controllato fino al termine, seppure con qualche patema, con gli avversari che hanno provato in tutti i modi – compreso qualche tuffo di troppo – a raggiungere quantomeno il pareggio. Ma alla fine gli ospiti hanno potuto festeggiare con i tifosi che hanno affrontato la certo non agevole trasferta.

Il girone d’andato è dunque terminato con il Parma campione d’inverno con 41 punti. Oggi i gialloblù hanno vinto per 2-0 in trasferta a Brescia. Como e Venezia inseguono a quota 35.

Il girone di ritorno riprenderà a gennaio, con le gare programmate fra il 13 e il 15. Nel primo turno il Como attende al Sinigaglia lo Spezia, sabato 13 gennaio alle 14. Quel giorno ci sarà in panchina il nuovo tecnico dei lariani, il gallese Osian Roberts.