Sapeva che il vicino era partito per le festività natalizie e, appena ha sentito rumori sospetti nell’appartamento che doveva essere vuoto, non ha esitato un attimo e ha chiamato le forze dell’ordine. Una segnalazione che ha permesso ai carabinieri di Como di intervenire tempestivamente in un’abitazione di via Carloni e di arrestare tre presunti ladri, tutti originari della Georgia e in Italia senza fissa dimora.

La banda di ladri è entrata in azione in piena notte a Como. I malviventi hanno divelto la serratura della porta e sono entrati in un appartamento in un palazzo di via Carloni al momento disabitato. Mancavano pochi minuti alle 4 quando il vicino, svegliato dai rumori, ha capito quello che stava accadendo e ha dato l’allarme.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Como sono arrivati rapidamente in via Carloni, hanno raggiunto l’appartamento e sono entrati, sorprendendo i ladri in azione. I tre malviventi avevano messo a soqquadro l’abitazione, ma non sono riusciti a rubare nulla grazie al pronto intervento dei militari dell’Arma.

Tre i presunti ladri bloccati dai carabinieri. Si tratta di georgiani di 31, 38 e 40 anni, già noti alle forze dell’ordine. In via Carloni sono arrivati anche i carabinieri di Cernobbio e le volanti della questura di Como. I fermati sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, tutti sequestrati. Le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti per verificare se gli arrestati siano responsabili anche di altri colpi messi a segno in città.

Nella mattinata di oggi i tre georgiani sono stati processati con rito direttissimo in tribunale a Como. Hanno chiesto i termini a difesa e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere al Bassone fino alla prossima udienza, fissata per il 3 gennaio.